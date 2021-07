Intervistato dal canale tematico dell'Inter prima dell'amichevole col Crotone (in diretta su Sky Sport Uno), il centrocampista cileno è tornato in gruppo e ha conosciuto Simone Inzaghi: "È un allenatore importante, i compagni sono contenti e lavorano bene". Non mancano gli stimoli ad Arturo: "Voglio essere al 100% e far sapere a tutto il mondo chi è Vidal". Gli obiettivi dell'Inter? "Un altro scudetto e la Champions fino in fondo"

Inizialmente in panchina nell’amichevole col Crotone al Suning Training Centre di Appiano Gentile, Arturo Vidal ha ritrovato l'Inter dopo la Copa America e le vacanze estive. Da qui è partita la chiacchierata tra il centrocampista cileno e il canale tematico dei nerazzurri: "Le vacanze sono state bellissime, sono molto felice e torno al massimo. La Copa America vinta dall’Argentina? Noi abbiamo fatto un bel torneo prima di perdere col Brasile. Lautaro l'ho sentito prima e dopo la finale : è molto importante ciò che ha fatto, per lui e per la sua carriera è molto importante. Sono contento per lui". Proprio nei giorni in cui era impegnato in Nazionale in Copa America, Vidal aveva rilasciato un’intervista a W Radio in Cile esprimendo il desiderio di giocare in futuro in Brasile : "Un giorno al Flamengo? Certo, l’ho sempre detto che è il mio sogno. Ho un contratto con l’Inter, ma chissà che il prossimo anno non possa giocarci. Sarebbe un sogno". A distanza di un mese, lo stesso Arturo si è mostrato molto carico in vista della nuova stagione con i nerazzurri.

"Voglio far sapere a tutto il mondo chi è Vidal"

Due gol nella scorsa stagione in maglia nerazzurra, uno in Coppa Italia (contro la Fiorentina) e uno ancora più pesante in campionato pochi giorni dopo contro la Juventus. Un impatto nerazzurro frenato dal problema al ginocchio, come spiegato dallo stesso Vidal: "Ho tanta voglia di tornare in campo, lo scorso anno non è andata molto bene. Ho perso gli ultimi mesi per infortunio, voglio essere al 100% e far sapere a tutto il mondo chi è Vidal. Ho parlato con tutti, abbiamo un bel rapporto e hanno fiducia in me. Quest’anno dev’essere migliore con il Vidal che tutti conoscono". Non mancano gli stimoli, quindi, soprattutto dopo il primo incontro con Simone Inzaghi e il gruppo: "Sono tre giorni che parlo con lui, è un allenatore importante che parla bene e fa sentire bene il gruppo. I compagni sono contenti, lavorano bene. Quest’anno dobbiamo fare un bel campionato e avanzare in Champions". Sono proprio questi gli obiettivi dell’Inter targata Vidal: "Vogliamo un altro scudetto e andare avanti in Champions fino in fondo".