Olivier Giroud ha iniziato da pochi giorni la sua nuova avventura in Italia. L'attaccante francese, dopo gli anni al Chelsea, è ripartito con la maglia del Milan, con cui giocherà nel campionato di Serie A e nella prossima edizione della Champions League, competizione che lui ha vinto a maggio proprio con i Blues. E in attesa delle prossime interviste da calciatore rossonero, il centravanti classe 1986 è stato protagonista di un divertentissimo video sul profilo TikTok della sua nuova società. Giroud, con la maglia del Milan addosso, si ritrova a parlare italiano e milanese con... Giroud! Il nuovo attaccante rossonero si ritrova a intervistare se stesso, con le risposte che però arrivano in inglese. Un bel siparietto che il Milan ha pubblicato sui propri canali social.