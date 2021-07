Sirigu: "Torino? Fine di un ciclo. Un po' di rimpianto, ma sono felice per il futuro"

Salvatore Sirigu ha parlato ai microfoni di Sky Sport sull'addio al Torino. "Delle volte certe critiche mi hanno fatto male, a volte ci ho passato sopra, a volte mi sono servite per fare meglio. Non sono ipocrita: alcune critiche erano meritate, altre troppo pesanti. Non sono una persona che si fa molto vedere nei media, nei social, e risponde per le rime. Incasso, sto zitto e sputo il veleno. Sono stato il cane da picchiare perché non avrebbe risposto. Io ho preso le difese di tanti, nessuno lo ha fatto per me. Addio al Torino? Nel calcio succede, eravamo arrivati alla fine di un ciclo. Rimpianto? Sì, un po' c'è: ho lasciato il cuore lì, oltre a impegno e sacrificio. Voglio molto bene a quei ragazzi, ma bisogna guardare in faccia la realtà, capire se si è apprezzati o meno da tutti. E' troppo facile dire che un giocatore voglia andare via, ma cosa si è fatto per trattenerlo. E non solo a giugno. Quando vengono a mancare determinati valori, questa cosa mi dà fastidio. Futuro? Sono felice di quello che ha fatto il mio agente, nei prossimi giorni saprete tutto".