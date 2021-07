Il centrocampista algerino è risultato positivo a un tampone effettuato a domicilio in settimana. Bennacer sta bene ed è già in isolamento fiduciario: non parteciperà all'amichevole dei rossoneri contro il Nizza in programma stasera (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio). Tutti negativi i tamponi effettuati dal resto della squadra

Un caso di positività al Covid in casa Milan . Come comunicato dalla società rossonera attraverso una nota ufficiale, un tampone effettuato a domicilio da Ismael Bennacer ha dato esito positivo . Il centrocampista algerino, che è in buone condizioni e che è stato già posto in isolamento fiduciario, non parteciperà dunque all'amichevole della squadra di Pioli contro il Nizza , in programma questa sera - sabato 31 luglio - alle ore 20:30 all'Allianz Riviera (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio).

Negativo il resto della squadra

MILAN

Bennacer, che non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'amichevole disputata sabato 24 luglio contro il Modena, è l'unico giocatore del Milan attualmente positivo al coronavirus. Negativo il risultato dei tamponi effettuati dal resto del gruppo rossonero, come comunicato dal club attraverso questo report apparso sul sito ufficiale: "AC Milan - si legge - comunica che Ismaël Bennacer non è stato convocato per l'amichevole contro l'OGC Nice in quanto risultato positivo a un tampone a domicilio, eseguito in settimana. Le autorità sanitarie locali di competenza sono state tempestivamente informate. Il giocatore sta bene e continua ad allenarsi a casa. Si precisa che Ismaël non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'amichevole di sabato scorso contro il Modena. Altresì il gruppo squadra è risultato negativo a tutti i tamponi effettuati questa settimana, compreso il molecolare in vista della trasferta di Nizza".