"Storia, potere e passione". Sono queste le tre parole utilizzate da José Mourinho per descrivere la città di Roma. L'allenatore portoghese ha dato alcune risposte brevi su diversi argomenti in un video caricato sui social della società giallorossa, partendo proprio dallo stadio Olimpico e dai tifosi: "Lo stadio? È fantastico. I tifosi della Roma, invece, sono i miei tifosi". L'ex allenatore dell'Inter ha ricevuto un'accoglienza molto affettuosa al suo arrivo nella Capitale, e l'affetto che gli italiani provano nei suoi confronti gli viene mostrato quotidianamente, anche lontano dallo stadio: "Vivere in Italia? Non so se posso chiamarla vita - aggiunge sorridendo- perché è difficile" una battuta alla "Mou" ma all'allenatore l'affetto dei tifosi fa decisamente piacere.