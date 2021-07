È una buona Roma quella che pareggia per 0-0 contro il Siviglia nella sesta amichevole di questo pre-stagione che si è giocata all’Estadio Algarve nella città di Faro, in Portogallo. Diversi segnali positivi per José Mourinho, con la sua squadra che mostra trame di gioco interessanti nonostante la condizione non sia ovviamente al massimo. Di Mkhitaryan e Carles Perez le occasioni principali, molto vivace Nicolò Zaniolo , entrato bene in campo al 60’.

Buon ingresso di Zaniolo

Nella ripresa Mourinho schiera tra i pali Rui Patricio al posto di Fuzato, Pellegrini per Mkhitaryan e Karsdorp sulla destra al posto di Reynolds; in campo anche Diawara per Darboe. Partita che resta equilibrata anche nella ripresa, prima pericoloso il Siviglia con Navas, poi la replica di El Shaarawy, poi ancora gli andalusi vicini al gol con En-Nesyri. Lo Special One cambia ancora e al 60’ manda in campo Zaniolo per El Shaarawy, Mancini per Calafiori e Dzeko al posto di Boja Mayoral. Al 65’ il Siviglia resta in dieci per l’espulsione, secondo giallo, di Gudelj, costretto a fermare con le cattive Zaniolo che si stava involando in porta da posizione defilata. Mourinho manda in campo anche Zalewski e Smalling, ma è sempre Zaniolo a tenere in apprensione il Siviglia: al 75’ va a terra in area dopo un ottimo scambio con Dzeko, per l’arbitro non c’è rigore, decisione confermata anche dal Var. Nel finale il ritmo si abbassa e non si registrano altre occasioni di rilievo.