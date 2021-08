Allegri: "Ramsey può giocare davanti alla difesa"

Tra campo e mercato per la Juventus è iniziato il mese che porterà all'esordio in campionato, fissato per domenica 22 agosto, ore 18.30, contro l'Udinese. Sarà un nuovo inizio per Massimiliano Allegri che attende un rinforzo a centrocampo dove prosegue la trattativa con il Sassuolo per Locatelli. In attesa di un innesto in mezzo al campo, l'allenatore bianconero ha impiegato Ramsey nel ruolo di playmaker nell'amichevole contro il Monza. L'inglese ha dato segnali positivi ed è stato promosso da Allegri: "Ramsey ha giocato bene davanti alla difesa e in quel ruolo può fare bene - ha spiegato l'allenatore della Juventus dopo il match vinto 2-1 - Se Ramsey si convince che può giocare in quella posizione può diventare molto bravo. Intercetta, ha geometrie e poi io gli ho detto, scherzando, che in quel ruolo si corre un po' di meno". Sul mercato, però, Allegri glissa: "Il mercato lo fa la società, parliamo tutti i giorni. La squadra è buona. Pjanic? Lo saluto perché siamo stati quattro anni insieme e mi ha regalato grandi vittorie. Ora, però, è un giocatore del Barcellona e noi abbiamo calciatori bravi".