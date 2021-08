I bianconeri si assicurano il talento classe 2002 del Santos. Operazione da 4 milioni di euro, bonus compresi, e contratto fino al 2026 per il giocatore che è atteso a Torino in settimana

Kaio Jorge sarà un giocatore della Juventus. I bianconeri si sono assicurati le prestazioni del talento classe 2002 di proprietà del Santos, vincendo la concorrenza del Milan. Una trattativa conclusa nelle ultime ore con i bianconeri che hanno trovato l'accordo definitivo con il club paulista. Kaio Jorge si trasferirà alla Juventus a titolo definitivo. La società di Andrea Agnelli pagherà 1,5 milioni di euro fissi: la stessa cifra verrà poi riconosciuta al Santos in caso di qualificazione dei bianconeri in Champions League. Infine c'è un bonus ulteriore, da un milione di euro, che scatterà a un numero prestabilito di presenze di Kaio Jorge con la Juventus. Il giocatore potrebbe costare alla Juve 4 milioni di euro. Il Santos, inoltre, avrà il 5% sulla futura rivendita e la priorità per eventuali prestiti futuri del giocatore in Sudamerica. Kaio Jorge, che è atteso in Italia nei prossimi giorni, firmerà un contratto fino al 2026 con un ingaggio che aumenterà in base al numero di presenze.