Acerbi: "Seguiamo Sarri a spada tratta"

Le prime sensazioni del difensore, tornato dopo il trionfo in Nazionale: "Le sedute di Sarri sono intense e mi piace moltissimo. Vogliamo tornare in Champions, senza porci limiti. L'Europeo? Il gruppo ha fatto la differenza"

"Vogliamo tornare in Champions, ma nemmeno porci limiti. La cosa importante è lavorare, come abbiamo fatto all'Europeo. La voglia di arrivare vince su tutto. E' la base per fare qualcosa in più", lo ha detto Francesco Acerbi ai microfoni di Lazio Style Radio.