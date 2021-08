Inter, tutta la verità su Lautaro Martinez

C’è stata una proposta dell’Atletico qualche settimana fa, che l’Inter non ha preso in considerazione. Ci sono stati degli approcci da parte dell’Arsenal (non diventati concreti) e potrebbe esserci anche in futuro anche un interessamento del Tottenham, vista la vicenda Kane. L'Inter non è preoccupata, perché per quanto riguarda la propria volontà non ha dubbi. E il fatto che Lautaro non rinnovi non rappresenta un problema: se ne parlerà certamente a fine mercato. Dovesse andar via un attaccante sono tante le ipotesi in casa nerazzurra: Correa, Zapata, Raspadori, Scamacca… ma è tutto ancora de definire.