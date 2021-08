Roma, Milan e non solo: altre 4 amichevoli su Sky

Due giorni di fuoco sui canali Sky Sport, con cinque squadre di Serie A impegnate in amichevole tra il 4 e il 5 agosto: la Roma affronta i portoghesi del Belenenses, il Milan fa visita al Valencia e il Bologna gioca una doppia sfida dal grande fascino con il Liverpool. Senza dimenticare il Napoli, in diretta in pay-per-view su Sky Primafila contro il Wisla Cracovia

Tra mercoledì 4 e giovedì 5 agosto saranno quattro le partite amichevoli che Sky Sport trasmetterà in diretta, con protagoniste diverse formazioni di Serie A. Tra le grandi del nostro calcio, da segnalare i match della Roma, impegnata in Portogallo contro i portoghesi del Belenenses, del Milan, in casa degli spagnoli del Valencia, e del Napoli, ospite dei polacchi del Wisla Cracovia (partita live solo in pay-per-view su Sky Primafila). Di prestigio anche l’amichevole di giovedì del Bologna, che in Francia affronterà gli inglesi del Liverpool, in una sfida su due partite da 60 minuti ciascuna. Di seguito il programma completo sui nostri canali.