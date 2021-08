Il Napoli si appresta ad affrontare il Wisla Cracovia questo mercoledì alle 18 (partita visibile in Pay Per View su Sky Primafila, canale 251). Nella lista dei convocati manca Osimhen: nessun problema fisico per il nigeriano, che resterà in Italia a riposo. E intanto Spalletti ritrova Insigne, che nei prossimi giorni incontrerà De Laurentiis per il rinnovo

Continua la preparazione del Napoli in vista della prossima stagione. Luciano Spalletti sta lavorando con il suo nuovo gruppo dal 12 luglio scorso e mercoledì 4 agosto testerà la condizione di Koulibaly e compagni contro il Wisla Cracovia. In Polonia non ci sarà Victor Osimhen: il motivo dell'assenza dell'attaccante nigeriano (protagonista nelle amichevoli prestagione del club, con 7 gol segnati) non è però dovuto a un problema fisico. Spalletti e lo staff hanno deciso di lasciare Osimhen a casa solo per concedergli un po' di riposo. Dunque, soltanto una scelta dettata dall'esigenza di gestire le energie del centravanti nigeriano, tra i più in forma in questo precampionato.