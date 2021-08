Si avvicina il ritorno della Serie A, campionato dai tanti protagonisti attesi in tutte le città. Parliamo delle "case" delle 20 squadre, impianti che ritrovano il torneo come nel caso del Castellani e dell'Arechi oltre al Penzo. Alcuni dei quali, come il Picco di La Spezia, sono sottoposti a lavori di ristrutturazione e adeguamento. In ordine alfabetico di club, eccoli in attesa del ritorno dei tifosi, tra storia, capienza e dediche

STADI AL 50%: ECCO QUANTI TIFOSI POTRANNO OSPITARE