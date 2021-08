Sassuolo, Defrel positivo al Covid: è asintomatico

Un caso di positività al coronavirus nel Sassuolo. La società neroverde, infatti, ha comunicato che Gregoire Defrel è risultato positivo al Covid-19 dopo l’ultimo giro di esami a cui è stato sottoposto l’intero gruppo squadra. "L’U.S. Sassuolo Calcio comunica che dai test effettuati è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Gregoire Defrel. La Società ha posto il calciatore, totalmente asintomatico, in isolamento domiciliare, attivando tutte le procedure previste dal protocollo in vigore per il Gruppo Squadra. La Società è in costante contatto con l’autorità sanitaria di riferimento e con la Lega di appartenenza", si legge nel comunicato del club.

Ha giocato l'amichevole col Parma

Defrel dunque si trova in isolamento domiciliare, con il Sassuolo che – come si legge nel comunicato – ha attivato tutte le procedure anti-Covid previste dal protocollo in vigore per il gruppo squadra. L'attaccante francese classe 1991 è stato impiegato per 76 minuti nell’amichevole che si è giocata contro il Parma lo scorso 1 agosto.