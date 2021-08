Udinese, 4-0 in amichevole: 2 assist per Samardzic

I bianconeri hanno battuto in amichevole il Cjarlins Muzane, formazione di Serie D: buon esordio da titolare per il talento Samardzic, autore di due assist vincenti per Micin. Di Arslan e Okaka le altre reti nel 4-0 finale

UDINESE-CJARLINS MUZANE: 4-0

3' Micin (U), 16’Arslan (U), 36’ Okaka (U), 58’ Micin (U)

UDINESE (3-5-2): Scuffet; Ballarini, De Maio (1’st Maset), Zeegelaar (24’st Samir); Micin, Arslan (1’st Ianesi), Jajalo (24’st Makengo); Samardzic (24’st Fedrizzi), Palumbo; Forestieri; Okaka. A disposizione: Silvestri, Piana, Stryger Larsen, Molina, Udogie, Cristo, Pussetto. Allenatore: Gotti.

CJARLINS MUZANE (4-3-3): De Luca (31’st Tasselli); Forestan, Dall’Ara, Tobanelli (1’st Ristic), Cucchiaro (15’st Cinel); Akafou (35’ pt Ruffo), Pignat, Callegaro (24’st Rinaldi); Bussi (24’ st Ghersetti), D’Appollonia (1’st Ndoj), Michelotto (1’st Venitucci). A disposizione: Palmegiano. Allenatore: Moras.

Prosegue la marcia di avvicinamento dei bianconeri in vista del primo impegno ufficiale che li vedrà impegnati venerdì 13 agosto contro l’Ascoli in Coppa Italia. L’Udinese quest’oggi ha affrontato e battuto per 4-0 in amichevole il Cjarlins Muzane, formazione di Serie D. Gotti ha schierato dal primo minuto Lazar Samardzic, arrivato nelle scorse ore dal Lipsia e schierato interno di destra del centrocampo a 5 bianconero. Buona la sua prova, con tanto di assist (saranno due alla fine i passaggi vincenti) a Micin per la rete che sblocca il match dopo tre minuti. Tra le novità proposte dall’allenatore dell’Udinese c’è la difesa a tre composta da Zeegelaar, De Maio e Ballarini.