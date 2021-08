Venezia, finisce 0-0 contro il Groningen

La squadra di Paolo Zanetti chiude da imbattuta la tournée in Olanda dove ha giocato tre partite. Gli arancioneroverdi sono riusciti a mantenere la porta inviolata per il secondo match di fila anche grazie agli interventi di Maenpaa

GRONINGEN-VENEZIA 0-0

GRONINGEN (3-5-2): Leeuwenburgh, Te Wierik, Dammers, Kasanwirjo; El Hankouri (59’ Dankerlui), Matusiwa, El Messaoudi, Suslov (75’ Van Kaam), Gudmundsson (75’ Sverko); Strand Larsen (75’ Ngonge), Joosten. A disp.: Hoekstra, de Boer, Valente, Meijer. All.: Buijs.

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg; Heymans, Crnigoj, Peretz; Aramu; Johnsen, Forte. A disp.: Bertinato, Galazzi, Molinaro, Dezi, Tessman, Sigurdsson, Fiordilino, Bjarkason, Di Mariano, Ebuehi, Pecile, Karlsson. All.: Zanetti

Si chiude con un pareggio la tournée olandese del Venezia. Dopo le vittorie contro Utrecht e Twente, la formazione di Paolo Zanetti ha fermato il Groningen sullo 0-0. All'Euroborg Stadion di Groningen, davanti a 6.200 spettatori, gli arancioneroverdi hanno ben figurato confermando quanto visto nelle due partite precedenti, soprattutto in fase difensiva. Per il secondo match consecutivo, infatti, il Venezia non ha subito gol anche grazie agli interventi di Maenpaa, chiamato in causa soprattutto nel primo tempo. Il Groningen ha tenuto in mano il pallino del gioco, ma senza riuscire a trovare spazi nella retroguardia veneta. Zanetti ha effettuato sei cambi nell'undici titolare rispetto alla squadra che ha battuto il Twente, confermando a centrocampo Dor Peretz, giocatore per il quale l'allenatore ha speso parole d'elogio nei giorni scorsi.