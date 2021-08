Tutto sul Venezia 2021-2022

5/14 ©LaPresse

L'ALLENATORE: PAOLO ZANETTI



Rinnovato fino al 2025 dopo aver raggiunto la promozione, Zanetti sarà l'allenatore più giovane della Serie A 2021/22 (38 anni come Thiago Motta dello Spezia, ma nato quattro mesi dopo). Ex centrocampista a lungo in Serie A (Vicenza, Empoli, Ascoli, Torino e Atalanta), in panchina ha subito convinto in Serie C al Südtirol. Esonerato dopo metà stagione all’Ascoli, Zanetti ha conquistato la Serie A alla prima stagione a Venezia con un 4-3-3 solido e dalle tante risorse

