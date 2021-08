Inter, affaticamento per Calhanoglu: salta Parma

Simone Inzaghi dovrà fare a meno di Hakan Calhanoglu nell'amichevole contro il Parma , in programma alle ore 19.00 allo stadio Tardini. Il trequartista turco, come comunicato dall'Inter, sarà tenuto precauzionalmente a riposo a causa di un lieve affaticamento muscolare emerso al termine della rifinitura svolta dalla formazione nerazzurra in mattinata.

Seconda amichevole senza il turco

leggi anche

L'Inter batte 6-0 il Crotone: Calha gol e 3 assist

Così come nel test contro il Lugano, Calhanoglu non sarà a disposizione di Inzaghi. Se in quel caso il turco aveva saltato la sfida in Svizzera grazie a un permesso concesso dalla società per le nozze del fratello, stavolta l'assenza è a causa di problemi fisici. Nel precampionato ha partecipato a una sola amichevole, contro il Crotone, dove si era reso protagonista con un gol e tre assist. Le condizioni di Calhanoglu andranno verificate in vista dell'ultimo test prima dell'inizio del campionato contro la Dinamo Kiev, in programma sabato 14 agosto a Monza.