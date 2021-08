Il centrocampista danese dell'Inter, colpito da un malore due mesi fa in occasione della gara contro la Finlandia agli Europei, manda un messaggio a una giovanissima tifosa che dovrà operarsi al cuore: "L’ospedale non è mai divertente, lo so, ma sono sicuro che i dottori ti aiuteranno. Tornerai alla vita normale molto rapidamente, come me" IL MALORE DI ERIKSEN RACCONTATO DALL'ARBITRO TAYLOR Condividi:

"Ciao Evie, sono Christian. Grazie per la bella lettera. Spero che tu ti senta a tuo agio e sicura di iniziare il tuo intervento chirurgico. L’ospedale non è mai divertente, lo so, ma sono sicuro che i dottori sanno cosa stanno facendo e ti aiuteranno". Prende il via con queste parole il videomessaggio realizzato dal centrocampista dell’Inter Christian Eriksen, rivolto a Evie, bambina inglese di 9 anni malata di cuore e sua grande fan, che dovrà sottoporsi a un'operazione al cuore per l'impianto di un pacemaker.

"Sono sicuro che tornerai rapidamente alla normalità" Il giocatore danese, 29 anni, è stato colpito da un arresto cardiaco il 12 giugno nel corso di Danimarca-Finlandia, match valido per Euro 2020, e sta seguendo l programma di recupero proposto dai medici a Copenhagen, che coordineranno tutto il follow-up clinico. "Sono sicuro che dopo tornerai alla vita normale molto rapidamente, lo so - sono le parole di Eriksen per rassicurare la piccola Evie - perché sono tornato anche io. Sono sicuro che sarà lo stesso con te. Volevo solo augurarti il ​​meglio e speriamo di vederti in futuro".

