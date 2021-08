Il centrocampista danese è tornato per la prima volta ad Appiano Gentile dopo il malore subito poco meno di due mesi fa in occasione della gara contro la Finlandia agli Europei: per lui un saluto ai compagni e a tutto lo staff nerazzurro. Eriksen, come comunicato dal sito ufficiale dell'Inter, seguirà adesso il programma di recupero proposto dai medici danesi a Copenaghen

Giornata di saluti per Christian Eriksen che, dopo essere arrivato a Milano nella giornata di martedì, nella mattinata di mercoledì si è recato al Suning Training Centre di Appiano Gentile per incontrare i propri compagni. "Il centrocampista danese, che ha salutato dirigenti, allenatore, compagni e tutto lo staff presente, sta bene ed è in ottime condizioni psico-fisiche", così il sito ufficiale dell'Inter ha raccontato la giornata di Christian Eriksen, che nelle prossime ore si sottoporrà a ulteriori esami per capire se e quando potrà ritornare all'attività sportiva in Italia dopo l'arresto cardiaco subito durante Danimarca-Finlandia, poco meno di due mesi fa.