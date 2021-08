L'attaccante argentino, arrivato in questa sessione di mercato dallo Stoccarda è stato presentato ufficialmente ai suoi nuovi tifosi: "Sono qui perché il club mi cerca da anni. Ho rifiutato la Premier League perché non sarei stato felice come qui". E sul fatto di essere l'acquisto più costoso del club: "Non è un peso, è una responsabilità. Con i miei compagni cercheremo di far divertire i tifosi viola" CALCIOMERCATO: LE NEWS LIVE Condividi:

Nico Gonzalez è stato presentato questo martedì pomeriggio come nuovo giocatore della Fiorentina. L'argentino è arrivato dallo Stoccarda ed è stato l'acquisto più costoso della storia della Fiorentina, che lo ha pagato una cifra totale pari a 27 milioni di euro. Ma questo, a Nico Gonzalez, non pesa: "No, non sento pressione. È una grande responsabilità giocare in questa città e in questa squadra. Cercherò di dare il massimo e portare la Fiorentina più in alto possibile". Poi, Gonzalez ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a venire a giocare a Firenze, nonostante fosse seguito anche da club di Premier League: "Ho scelto la Fiorentina perché mi segue da tanti anni ed è una squadra in cui tanti giocatori vorrebbero giocare. Perché non ho scelto la Premier? Sapevo che andando là non sarei stato felice come lo sono adesso qui a Firenze. Adesso voglio adattarmi alle richieste di Italiano e godermi questa esperienza".

Nico Gonzalez: "Faremo di tutto per far divertire i tifosi viola" Dalla gioia per la vittoria in Copa America agli obiettivi con la sua nuova squadra, queste le parole di Nico Gonzalez: "È stato un sogno vincere la Copa. Non vincevamo da 28 anni. Me la sono goduta e mi sono molto divertito. Ora sono qui a Firenze, mi sto mettendo a disposizione di Italiano. Mi sento in forma e pronto per giocare. Siamo una buona squadra e daremo il massimo per far divertire i nostri tifosi". Nico Gonzalez poi ha parlato anche del suo rapporto con Di Maria: "Lo ammiro da quando sono piccolo. Poter parlare con lui e confrontarmi è un lusso e mi rende orgoglioso". E infine, sul ruolo: "Mi piace partire a sinistra, accentrarmi e calciare. Ma mi basta giocare per essere contento: posso giocare anche a destra".

