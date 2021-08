Fiorentina, su Vlahovic ci sono Spurs e Atlético

Non è ancora deciso il futuro di Dusan Vlahovic. Sull'attaccante serbo della Fiorentina ci sono Arsenal e Atlético Madrid, ma anche il Tottenham che segue la situazione del giocatore Viola. Soprattutto in caso di partenza di Harry Kane. Su Vlahovic la decisione finale spetterà a Commisso: Scamacca del Sassuolo è in cima alla lista degli eventuali obiettivi per sostituirlo

Non è certo ancora il futuro di Dusan Vlahovic. L'attaccante della Fiorentina, reduce da un grande campionato di Serie A (in cui ha segnato 21 gol in 37 presenze), è seguito da alcuni club importanti in Europa. Su tutti Arsenal e Atlético Madrid. Per il club spagnolo i nomi per l'attacco sono due: oltre a Vlahovic c'è anche Zapata, con Lautaro Martinez che ormai è lontano perché l'Inter non ha intenzione di cederlo. Anche il Tottenham segue da vicino la situazione di Vlahovic: qualora Harry Kane dovesse lasciare gli Spurs, il club potrebbe partire all'attacco per acquistare il giocatore Viola classe 2000. Sarà poi Commisso ad avere l'ultima parola nel caso in cui un club presentasse ai dirigenti della Fiorentina un'offerta ufficiale per Vlahovic che superi i 60 milioni di euro bonus compresi.