L'allenatore della Juventus presenta il test amichevole dello Stadium contro l'Atalanta (sabato alle 20:30, diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252): "Dybala? L'ho visto bene, vedremo la sua condizione e quella di altri per capire a che punto è la squadra. Ramsey davanti alla difesa mi piace, Chiesa si può esaltare a destra. Atalanta candidata allo scudetto"

Test amichevole dal sapore di Serie A per Juventus e Atalanta, avversarie sabato 14 agosto alle 20:30 allo Stadium (diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport 252). Massimiliano Allegri ha presentato l'ultima sfida della preseason bianconera in conferenza stampa, anticipando il ritorno a disposizione di Paulo Dybala, assente sei giorni prima a Barcellona nella 55a edizione del trofeo Gamper. "L'ho visto bene, vedremo la sua condizione e quella di altri per capire a che punto è la squadra: è chiaro che per l'arrivo scaglionato in ritiro alcuni stanno meglio e altri meno. Per noi è un test importante, sarà un bell'allenamento e poi da martedì mattina alla ripresa dovremo focalizzarci su quella che è la stagione, a partire da Udine".

"Ramsey ok davanti alla difesa, Chiesa a destra" Spazio anche per altri singoli, come Ramsey e Danilo che a Barcellona sono stati impiegati davanti alla difesa: "Ramsey secondo me ha fatto una buona partita - sottolinea Allegri - e davanti alla difesa può migliorare. Danilo è talmente intelligente che può giocare lì e da terzino. Credo sia stata una buona prova nonostante il risultato. Era la prima partita che facevamo con il gruppo più o meno al completo". Messaggio anche per Chiesa: "Credo che abbia nelle doti realizzative le sue qualità migliori. Tira molto in porta, è bravo nell'uno contro uno. Credo che giocando a destra abbia molte più possibilità di rendere meglio, anche se a sinistra ha fatto buone partite".

"Dobbiamo segnare di più" L'allenatore bianconero fa anche un passo indietro sul ko per 3-0 contro il Barcellona: "Che progressi voglio vedere? Abbiamo preso gol in tre episodi in cui siamo usciti e sotto quell'aspetto occorre migliorare. A Barcellona abbiamo fatto dei contropiedi in cui dovevamo fare gol. Siamo arrivati tante volte davanti alla porta ma senza fare gol. I ragazzi hanno lavorato bene in settimana e sono fiducioso".