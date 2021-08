Summit lontano dalla Continassa tra il club bianconero e il Sassuolo per cercare di definire l'arrivo in bianconero del centrocampista classe 1998. L'offerta della Juventus, pari a 35 milioni complessivi, è un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione in Champions. Manca l'intesa sulla formula del trasferimento ma filtra fiducia sulle possibilità di chiudere l'operazione

Passi in avanti per definire il futuro di Manuel Locatelli. Nel primo pomeriggio di venerdì si è tenuto a Torino l'incontro tra Juventus e Sassuolo per parlare del centrocampista classe 1998, in evidenza con la Nazionale di Mancini a Euro 2020. Le parti hanno scelto un luogo lontano dalla Continassa, sede del club bianconero, per lavorare con la massima concentrazione e cercare di arrivare a chiudere l'operazione. La Juventus ha avvicinato le richieste del Sassuolo, aumentando la propria offerta a 35 milioni complessivi, per un prestito con obbligo di riscatto in caso di qualificazione per la Champions League 2022/23. Cifre accolte dal club neroverde, che vorrebbe invece una condizione più certa per far scattare l'obbligo di riscatto. E su questo punto le parti si sono riaggiornate, nonostante filtri ottimismo per la chiusura dell'affare.