Nel giorno dell'addio di Leo Messi al Barcellona, i blaugrana ospitano la Juventus allo stadio Johan Cruijff per un'amichevole di grande prestigio. Depay in gol dopo 3' sfruttando un buco della difesa bianconera. Allegri con Cristiano Ronaldo e Morata nel tridente offensivo, Bernardeschi a centrocampo. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport 202 e Sky Sport 251. Disponibile su Sky Go, anche in HD