Lazio-Sassuolo 1-1: in gol Akpa-Akpro e Traoré

Lazio e Sassuolo danno spettacolo e pareggiano 1-1 in amichevole. Per la squadra di Sarri segna il francese Akpa-Akpro, per i neroverdi risponde Hamed Junior Traoré. Non sono mancate occasioni da gol da entrambe le parti e le ottime trame messe in mostra dalle due squadre che sono apparse in forma a una settimana dall'inizio della Serie A