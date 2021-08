Un mese è passato dal trionfo di Wembley, dalla notte che ha proclamato l'Italia campione d'Europa. Nella giornata di oggi, Sky Sport celebra i protagonisti di quell'11 luglio. Tra di loro anche Francesco Acerbi, che ai nostri microfoni ha raccontato i segreti della spedizione azzurra a Euro 2020: "Prima che calciatori siamo persone a cui piace divertirsi, stare in gruppo. E' stato un'ambiente nel quale ci sentivamo a casa, eravamo felici e tutti remavamo nella stessa direzione per un solo obiettivo. Quando sei felice di fare una cosa insieme ad altre persone, anche in partita viene tutto più semplice. E anche il mister ci chiedeva questo, di essere noi stessi e mettere in mostra le nostre qualità, divertendosi. Questo è stato il nostro segreto per vincere gli Europei. Rivedere le immagini è una bella emozione, è stato qualcosa di straordinario e ripensarci ti fa capire quanto di bello è stato fatto. Posso solo che essere felice e orgoglioso".