Ultimo impegno "in famiglia" prima di scendere in campo nelle partite che valgono tre punti. In vista dell'esordio in campionato contro l'Udinese, in programma domenica 22 ottobre alle ore 18:30, la Juventus giocherà la sua ultima gara amichevole contro la formazione Under 23, che milita nel girone A di Serie C. Il match è in programma allo Juventus Training Center giovedì 19 agosto alle 18: alla Continassa, davanti ad alcuni tifosi invitati sulle tribune, Massimiliano Allegri potrà così provare le ultime soluzioni contro la formazione allenata da Lamberto Zauli.