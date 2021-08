Locatelli: "Juventino da sempre". Avrà la 27

Inseguito a lungo dai bianconeri, il nuovo centrocampista si è presentato in conferenza stampa: "La Juve è il mio sogno fin da bambino, è stata la mia priorità e ora è un grande orgoglio". Sul primo impatto in squadra: "C'è una mentalità diversa, mi sento pronto per i grandi palcoscenici dopo gli Europei". Esordirà a Udine? "Non sono al 100%, deciderà Allegri". Un nuovo inizio e una nuova maglia: "Vestirò la 27"

CALCIOMERCATO NEWS: LE TRATTATIVE LIVE