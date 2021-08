L'intervista di Gomez e la replica di Gasperini

Gomez: "Aggredito da Gasp". L'allenatore replica

"Contro il Midtjylland non avevo rispettato un'indicazione tattica, ma nello spogliatoio Gasperini oltrepassò il limite cercando di aggredirmi fisicamente. Da capitano non mi ero comportato bene, ero stato di cattivo esempio per la squadra. Ma dissi al presidente di pretendere anche le scuse dell'allenatore e che lui non avrebbe dovuto accettare che l'allenatore stesso avesse provato ad aggredire un giocatore. Io chiesi scusa, Gasperini no e il presidente non ha avuto le p.... per chiedere all'allenatore di scusarsi con me. La gente non sa cosa sia successo, lo sta capendo solo ora. Le persone ora sapranno la verità, se la meritano come io me la merito", le parole di Gomez. Immediata è arrivata la replica di Gasperini: "I comportamenti e gli atteggiamenti di Gomez, in campo e fuori, erano diventati inaccettabili per me e per i compagni. L’aggressione fisica è stata sua, non mia, ma il vero motivo per cui è andato via da Bergamo è per aver gravemente mancato di rispetto ai proprietari del club".