Serie A, 1^ giornata: presentazione e statistiche

È tutto pronto per la prima giornata di Serie A, che verrà inaugurata sabato 21 agosto alle 18:30 da Inter-Genoa e Verona-Sassuolo. Sabato sera sarà il turno della Lazio di Sarri contro l'Empoli e dell'Atalanta con il Torino, mentre domenica ci sarà un grande classico del primo turno come Roma-Fiorentina. Esordio a Udine per la Juventus, mentre il Napoli ospiterà la neopromossa Venezia. Lunedì le ultime due partite: Cagliari-Spezia e Sampdoria-Milan.

I toscani tornano in Serie A e si trovano subito di fronte la Lazio dell'ex Maurizio Sarri: gli Azzurri, che non hanno mai pareggiato il match d'esordio stagionale (4 vittorie e 9 sconfitte) sono la squadra che ha centrato più promozioni dalla serie B dagli anni 2000. Dal canto loro i biancocelesti hanno vinto senza subire gol la prima gara stagionale degli ultimi due campionati, ma non sono mai riusciti a vincerne tre di fila mantenendo la loro porta inviolata. Sfida personale anche per Ciro Immobile, che ha segnato 7 reti nelle ultime otto partite all'esordio stagionale.

Saranno i campioni d'Italia ad aprire il campionato 2021/22, con l'Inter di Simone Inzaghi che ospiterà il Genoa a San Siro. La squadra nerazzurra è reduce da 6 vittorie consecutive in serie A contro i rossoblù, che in questi 540 minuti non sono mai riusciti a segnare una rete. Oltre allo score contro il Grifone, c'è un altro dato che fa ben sperare i tifosi dell'Inter, con la loro squadra che è imbattuta da 17 partite quando ha effettuato il match d'esordio stagionale in casa (14 vittorie e 3 pareggi).

Torino-Atalanta, sabato 21 agosto, ore 20:45

leggi anche

Le nuove maglie della Serie A 2021-2022. FOTO

Il Toro vuole riscattarsi dopo un'annata difficile, l'Atalanta, invece, ha come obiettivo il piazzamento tra le prime 4. I granata hanno perso 2 delle ultime 3 gare di campionato contro i bergamaschi, che, qualora dovessero vincere, centrerebbero la terza vittoria in trasferta di fila a Torino, mai successo nella storia del club. La squadra del presidente Cairo non perde due match d'esordio di fila dal 1995, mentre i nerazzurri sono reduci da 3 vittorie consecutive (e 11 gol realizzati) nei primi 90 minuti degli ultimi tre anni.

Udinese-Juventus, domenica 22 agosto, ore 18:30

Nove vittorie su 10 gare: è questo lo score della Juventus nelle prime giornate degli ultimi dieci anni. L'unica sconfitta per il club di Agnelli risale all'agosto 2015, quando perse 1-0 in casa proprio contro l'Udinese. I friulani hanno vinto solamente una delle ultime 11 gare interne contro i bianconeri (2-1 nel luglio 2020), e hanno pareggiato solamente una delle ultime 11 partite d'esordio stagionale (4 vittorie e 6 sconfitte). Sulla panchina della Juventus ci sarà un nuovo esordio anche per Massimiliano Allegri, che è l'allenatore juventino che detiene la miglior percentuale di vittorie in serie A (il 75%). Occhio anche a Cristiano Ronaldo: l'Udinese, infatti, è la seconda squadra in serie A a cui il portoghese ha segnato più gol (7, uno in meno degli 8 realizzati contro il Cagliari).

Bologna-Salernitana, domenica 22 agosto, ore 18:30

Terza promozione in Serie A per la Salernitana, che torna in Serie A dopo più di 20 anni: i granata hanno un ottimo score contro il Bologna, che è riuscito a vincere solamente uno dei 4 precedenti contro i campani nel massimo campionato italiano. Negativi, invece, i risultati dei rossoblù nelle gare d'esordio, con soli tre punti portati a casa nelle ultime 11 gare d'esordio stagionale. Gli emiliani, però, sono rimasti imbattuti in 13 delle ultime 14 sfide contro squadre neopromosse dalla serie B.