L'allenatore della Lazio commenta il successo contro l'Empoli: "Squadra difficile da affrontare e fare tre punti era importante, ma per dare continuità occorre di più". Andreazzoli: "Siamo positivi, abbiamo tirato in porta il doppio delle volte della Lazio". Immobile: "Crediamo tutti nel progetto Sarri, vogliamo essere protagonisti"

C'è soddisfazione nelle parole di Maurizio Sarri dopo il successo della Lazio sull'Empoli: "Io voglio tutto e subito? No, ma sono uno che vuole arrivare vicino alla perfezione nelle richieste ed è difficilissimo, in questo momento siamo in piena costruzione e abbiamo trovato di fronte una squadra difficilissima da affrontare - dice - Abbiamo fatto bene per 65’ poi nel finale siamo andati meno bene e abbiamo fatto fatica, parliamo di calcio ma a queste temperature facciamo una parodia del calcio". La Lazio è riuscita a vincere contro un avversario che si è dimostrato all'altezza: "Sono soddisfatto perché uscire da queste partite, contro una squadra brillante come l’Empoli e non avendo ancora grandi certezze, con i tre punti è importante ma se vogliamo fare i risultati dobbiamo fare qualcosa in più. Il presidente Corsi? All'Empoli devo tantissimo, è un ambiente a cui sono legatissimo e spero che facciano un grande campionato. All’epoca volevano convincermi a giocare a tre? Sì, ma io feci una magia, iniziai la partita a tre e dopo 5’ passai a quattro". Parole di elogio per Lazzari, autore di uno dei tre gol ma anche trasformato in quarto di difesa: "Penso che fare il quinto possa essere limitativo per lui - dice - Se impara a fare il quarto poi può sempre fare il quinto, si sta impegnando tanto, gli piace, le qualità offensive sono naturali, difensivamente sta migliorando e ha un’accelerazione straordinaria". Ed ancora: "Ci sono poche similitudini tecnico-tattiche tra questa Lazio e il Napoli ma dal punto di vista morale si perché i ragazzi sono molto applicati e mi seguono. Quel Napoli era già vicino alle mie idee come modo di giocare e come rosa, il percorso per questa Lazio potrebbe essere un po’ più lungo".

Immobile: "Obiettivo? Fare un campionato da protagonisti" L'attaccante della Lazio è ripartito dalla cosa che sa fare meglio, i gol: "L’obiettivo è di migliorarsi, nel corso della mia carriera non mi posso lamentare, ho fatto belle partenze e questo è stato un gol importante, era importante iniziare bene - dice - Sarri? Non è facile perché giochiamo in maniera diversa rispetto allo scorso anno ma siamo soddisfatti di quello che stiamo facendo, è importante assimilare tutto in allenamento. Sarri è felice e soddisfatto, ci crede e noi altrettanto". Un Immobile ancora più maturo dopo la vittoria dell'Europeo con la Nazionale: "E’ stata un’esperienza formativa a livello professionale e umano incredibile, anche noi più maturi abbiamo avuto da imparare e poi quella vittoria non si dimentica mai e ciò che è successo li poi lo riporti anche in squadra". Sugli obiettivi: "Penso che a livello di motivazioni ci siamo, tecnicamente siamo forti, dobbiamo credere in noi stessi e nel lavoro che facciamo e l’obiettivo è la Champions, non vivere nell’anonimato e fare un campionato da protagonisti".