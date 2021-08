L’esordio contro la nuova Roma di José Mourinho. Il caso di mercato che coinvolge da vicino i tifosi (il futuro di Vlahovic). Il nuovo capitano dopo la partenza di Pezzella. La conferenza pre-partita del nuovo allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano non ha lesinato motivi di interesse . "La Roma - ha spiegato - sarà una delle protagoniste del campionato e Mourinho è un grandissimo allenatore, per noi sarà un esame molto difficile ma vogliamo partire con il piede giusto". E la sua prima volta da allenatore viola, Italiano come la sogna? "Come tutti gli allenatori che preparano una gara importante per la squadra e per la società. Proveremo a mettere in difficoltà i nostri avversari con il nostro furore e la nostra grinta, più che il mercato ancora aperto mi preoccupano Pellegrini, El Shaarawy e tutta la squadra giallorossa".

"Vlahovic viola al 100%"

Sul mercato, soprattutto l’Atletico ha mostrato grande interesse per il bomber viola Dusan Vlahovic. Italiano però non ha dubbi: "Credo che per la sua permanenza non ci siano problemi, parlo spesso con lui, ora è al 100% un giocatore della Fiorentina e lo sarà anche dopo. La situazione di Dusan non è cambiata rispetto all'ultima mia conferenza stampa – ha proseguito -. Lui è convinto di far parte di questa squadra e sta trattando il rinnovo con la società. Intanto si allena come sempre con grande impegno, non è il primo giocatore ad essere in mezzo ad una trattativa Il problema piuttosto è che Vlahovic deve risolvere questa sua questione personale legata al rinnovo. Una questione fra lui e la società per cui occorrerà ancora un po' di tempo. Io comunque so che lui vuole rimanere e la Fiorentina vuole trattenerlo".