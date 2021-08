A due giorni dalla sfida con il Milan valevole per la prima giornata di Serie A, Roberto D'Aversa suona la carica per la sua Sampdoria. "Bisogna scendere in campo con umiltà, ma voglio una squadra che sappia andare oltre a prescindere dal valore dell'avversario", esordisce l'allenatore blucerchiato ai canali ufficiali del club. "Giochiamo contro una squadra forte - prosegue -. Hanno chiuso lo scorso campionato al secondo posto e si sono rinforzati in questo mercato. In ogni caso, a prescindere da chi troviamo di fronte, dobbiamo giocare con voglia e determinazione puntando a ribaltare sul campo un verdetto che sulla carta sarebbe sfavorevole a noi".