I nerazzurri sono al lavoro per assicurare a Gasperini un'alternativa alla coppia De Roon-Freuler: oltre a Thorsby, per il quale si tratta con la Sampdoria sulla base di 6 milioni di euro, piace anche Amrabat. Il presidente della Fiorentina Commisso non vorrebbe però cedere il 25enne ex Verona, uno degli acquisti più cari della sua gestione

Centrocampo Atalanta, decisione la prossima settimana

Il centrocampista marocchino, in viola dall'estate 2020, piace a Gasperini per le sue qualità tecniche e atletiche. Arrivato a Firenze per 20 milioni di euro, è stato uno dei colpi più importanti della gestione Commisso e proprio per l'investimento fatto il presidente viola non vorrebbe farlo partire. Amrabat è apprezzato per dinamismo e duttilità, doti che fanno parte anche del bagaglio di Thorsby, altro obiettivo dei nerazzurri: l'Atalanta sta lavorando con la Sampdoria per l'acquisto a titolo definitivo del cartellino del centrocampista norvegese per una cifra vicina ai 6 milioni di euro. Il club bergamasco ha intenzione di arrivare a una decisione definitiva entro l'inizio della prossima settimana.