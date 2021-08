Cagliari-Spezia, le probabili formazioni

Semplici riparte dalle certezze del finale della passata stagione e ritrova Nandez, dopo i problemi avuti in estate con la società rossoblù: l'uruguaiano sarà in campo dal primo minuto. Tante novità nel nuovo Spezia di Thiago Motta, con Colley al centro dell'attacco nel 3-4-3 dell'allenatore italo-brasiliano. Fischio d'inizio alle ore 18.30 alla Sardegna Arena Condividi:

Da una parte il Cagliari che riparte dal finale della passata stagione, con la rimonta targata Leonardo Semplici che gli ha permesso di conquistare una salvezza che a un certo punto sembrava essere diventata insperata. Dall'altra uno Spezia che invece ha cambiato molto, a partire dalla guida tecnica con l'avvicendamento tra Italiano e Thiago Motta, e spera però di non aver risultati differenti rispetto alla passata stagione, quella dello storico esordio in Serie A conclusa con la salvezza. Una sfida che promette spettacolo, tra due squadre che vogliono essere protagoniste in questo nuovo campionato. Ecco le possibili scelte dei due allenatori.

La probabile formazione del Cagliari approfondimento Tutti i numeri ufficiali dei nuovi acquisti in A Pochi dubbi per Leonardo Semplici, che in conferenza stampa ha spiegato come Nahitan Nandez si sia chiarito con la società dopo i problemi avuti durante l'estate e sarà regolarmente convocato. Probabile che l'uruguaiano ritrovi subito il posto da titolare sulla fascia destra, con il terzetto di centrocampo che sarà invece composto da Marin, Strootman e Deiola. Spazio sulla sinistra al nuovo acquisto Dalbert. In difesa e in attacco invece tante conferme rispetto alla passata stagione, con Cragno in porta, Ceppitelli, Godin e Carboni a comporre il reparto difensivo e la coppia Joao Pedro-Pavoletti che proveranno a segnare i gol utili per soffrire di meno rispetto all'anno scorso. CAGLIARI (3-5-2) probabile formazione: Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Nandez, Marin, Strootman, Deiola, Dalbert; Joao Pedro, Pavoletti. All. Semplici