L'ex allenatore giallorosso, colpito dall'impatto dell'attaccante inglese in Serie A, si complimenta con il club giallorosso. "Ha qualità importanti, con la sua velocità può fare la differenza". Poi critica gli arbitri: "In questa giornata troppe espulsioni, non si può tirare fuori un cartellino dopo ogni fallo"

Due assist, un'espulsione procurata, una traversa e tante giocate da applausi. Il debutto di Tammy Abraham con la Roma è stato da favola. José Mourinho l'ha subito schierato titolare contro la Fiorentina senza allenamenti con i compagni e l'ex attaccante del Chelsea lo ha ripagato con una prestazione straripante. L'impatto dell'inglese in Serie A non ha lasciato indifferente nemmeno Fabio Capello . "Mourinho lo ha aiutato a integrarsi rapidamente, ma questo giocatore ha qualità - ha detto l'ex allenatore giallorosso a Sky Calcio Show -. Può fare la differenza, soprattutto grazie alla sua velocità. Va dato merito alla Roma di aver scelto bene alla luce della partenza di Dzeko. Quindi dico: attenzione alla Roma".

Capello sugli arbitri: "Troppe espulsioni in questo avvio"

Capello ha poi criticato le tante espulsioni (sei in tutto) della prima giornata. "Quattro partite con dei rossi mi sembrano francamente troppe - ha sottolineato -. Non è possibile che ci sia un cartellino dopo ogni fallo. Agli Europei e in Inghilterra non fischiano mai. Bisogna fare un passo avanti da questo punto di vista".