Il primo passo di Mourinho nella capitale, prima ancora che mettere mano alla sua creatura, è stato immedesimarsi con i tifosi. Un amore viscerale, reciproco, istantaneo. Il suo arrivo ha fatto vibrare le frequenze del pubblico giallorosso, l'incitamento di quest'ultimo durante la partita di presentazione e nella giornata d'esordio contro la Fiorentina hanno fatto impazzare lo Special One, trascinatore dalla panchina verso la vittoria sui viola. Una passione verso tutto quel calore, trasformato in giorni da luna di miele grazie anche all'apporto umano e sentimentale dato dalla squadra e dai suoi collaboratori. Probabilmente uno in particolare, più di tutti, ha spiegato al portoghese cosa vuol dire essere amati dal popolo giallorosso e come contraccambiare nel modo giusto. È Manrico Ferrari, oggi preparatore atletico della Roma ma in passato assiduo frequentatore di stadio e della Curva Sud. Chi meglio di lui a fare da ponte tra due mondi così vicini? La dimostrazione l'ha data anche in occasione del match contro la Fiorentina, quando al terzo gol firmato da Veretout si è lasciato andare a un'esultanza liberatoria, senza freni, frutto anche di tanti anni da sfegatato tifoso. Un attaccamento piaciuto molto a Mourinho, tanto che l'ex Tottenham ha condiviso un video sui propri canali social dove si mette in evidenza proprio il festeggiamento di Ferrari. "Quando un preparatore atletico è stato per tanti anni in Curva Sud… Grande Manrico e grande panchina! 💪 💛❤️", scrive il portoghese.