Lo Special One battezza il ritorno in Italia con un nuovo record. Grazie al successo per 3-1 ottenuto contro la Fiorentina, infatti, Mourinho è diventato l'allenatore più veloce a raggiungere le 50 vittorie in Serie A nell'era dei tre punti. Chi ha battuto in questa speciale graduatoria l'attuale mister della Roma? Ecco la classifica completa, stilata con i dati di Opta

MOURINHO: "È GIÀ LA MIA ROMA PER SPIRITO"