L'allenatore della Lazio analizza la bella vittoria in casa contro lo Spezia: "Il percorso di crescita non è mai lineare e dobbiamo migliorare ancora. Abbiamo preso gol alla prima occasione e non va bene. Luis Alberto? Sta crescendo e Immobile deve giocare per la squadra come stasera"

C'è soddisfazione ma anche cautela nelle parole di Maurizio Sarri dopo il successo sullo Spezia per 6-1: "Avevo chiesto alla squadra di non abbassarsi come a Empoli perché non mi piace. Stasera siamo stati molto più bravi, facilitati dalla superiorità numerica - dice - In queste esperienze nuove il percorso di crescita non è quasi mai lineare, sappiamo di dover lavorare ancora molto per crescere. I presupposti per far bene ci sono ma non ci dobbiamo illudere per due partite". Nonostante il risultato, Sarri trova anche qualcosa di negativo nella prestazione dei suoi: "I primi quindici minuti della linea difensiva non mi sono piaciuti - spiega - Sia a Empoli che oggi abbiamo preso gol alla prima occasione. Non siamo entrati male in partita, due indizi non fanno una prova però ci fanno venire un po' di preoccupazione".