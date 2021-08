Serie A, il programma delle partite di oggi

Il secondo turno del campionato di Serie A prosegue con le quattro gare in calendario quest'oggi. Torna in campo anche la Juventus, impegnata allo Stadium contro l'Empoli. Tutto il programma di giornata completo

Dopo i due anticipi del venerdì, il programma della seconda giornata di Serie A prosegue con le otto gare divise tra sabato e domenica. Quest'oggi ce ne sono quattro in calendario, tra le 18.30 e le 20.45. Si parte al pomeriggio, con Atalanta-Bologna e Lazio-Spezia. In serata torna in campo la Juventus che, dopo il pareggio all'esordio contro l'Udinese, cerca il primo successo in campionato allo Stadium contro l'Empoli. Sempre alle 20.45, la Fiorentina ospiterà il Torino al Franchi: gara in diretta su Sky Sport.