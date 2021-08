Nel frattempo, per il Napoli, si sono svolti i sorteggi dei gironi in Europa League. Girone duro per gli azzurri di Spalletti, che pescano un'avversaria tostissima dalla seconda urna, oltre a due trasferte a Est piuttosto insidiose. Quella a Mosca, contro lo Spartak, rievoca brutti ricordi nei tifosi del Napoli: quella volta, in campo, c'era anche Maradona...