Thiago Pinto: "Borja Mayoral resta a Roma"

Il direttore sportivo della Roma ha parlato prima della partita, anche dell'eventuale cessione dell'attaccante spagnolo: “Col mercato ancora aperto tutto può succedere. Ma con la proprietà e Mourinho abbiamo sempre avuto le idee chiare su cosa avremmo dovuto fare e quali ruoli servivano. Sulla questione attaccanti è la stessa cosa: tutti siamo d’accordo sul fatto che ci servono tre prime punte e per questo Borja Mayoral non partirà. Gli esuberi? Non credo sia un problema solo della Roma, ma del calcio mondiale. Anche oggi Koeman ha detto che è impossibile allenare 30 giocatori o ancora di più. Noi abbiamo lavorato molto da questo punto di vista, anche con l’ausilio dei giocatori stessi e dei loro agenti: sono fiducioso che entro martedì riusciremo a sistemare ancora le cose che ci mancano in questo senso. L’ambiente nello spogliatoio è serenissimo e io sono estremamente orgoglioso di come i ragazzi stanno lavorando insieme a Mourinho. L’addio di Ronaldo alla Juve? Peccato non sia venuto alla Roma (ride, ndr)”