Il portiere friulano non sarà a disposizione di Mancini in seguito ad accertamenti dopo un problema rimediato in Genoa-Napoli: per l'ex Udinese "frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare". Ancora da stabilire i tempi di recupero, dopo la sosta contro la Juventus tra i pali del Napoli ci sarà Ospina

Alex Meret non sarà a disposizione di Roberto Mancini per le tre gare di Qualificazioni a Qatar 2022 della Nazionale contro Bulgaria, Svizzera e Lituania. Ma soprattutto preoccupa il Napoli in vista della ripresa del campionato dopo la sosta. Il portiere azzurro è stato sottoposto ad accertamenti dopo un trauma rimediato in Genoa-Napoli della seconda giornata di campionato. Come ha fatto sapere la Figc, e poi a ruota il club campano, Meret ha subito "la frattura dell’apofisi trasversa di sinistra della 3ª e 4ª vertebra lombare". Tempi di recupero ancora incerti.