Bakayoko: "Milan casa mia. Voglio restare a lungo"

Il centrocampista francese si presenta in conferenza stampa: "Ritrovo un Milan più forte, il club è cresciuto tantissimo in questi due anni. Questa è casa mia e voglio rimanere qui a lungo. Scudetto? Siamo in corsa, io porto esperienza"

Bakayoko-bis, il centrocampista francese è tornato al Milan dopo l’avventura in rossonero nella stagione 2018/2019 dimostrando di avere le idee chiarissime sul suo futuro. "Spero di restare qui anche dopo questi due anni in prestito, tutti sanno quanto sono legato a questo club che considero la mia casa. A questo punto della mia carriera ho bisogno di stabilità dopo tutti questi prestiti, quindi spero di restare a lungo al Milan e farò tutto il possibile affinché ciò accada. Scudetto? Quando sei al Milan devi puntare sempre al massimo e io farò di tutto per vincere più trofei possibili. Sicuramente il Milan è in corsa per il titolo", ha affermato durante la conferenza stampa di presentazione il centrocampista arrivato dal Chelsea in prestito biennale con diritto di riscatto – che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni – fissato a 15 milioni di euro.

"Ritrovo un Milan più forte"

"Per me è davvero bello essere tornato qui, con il Milan in Champions League. Ritrovo una squadra più forte rispetto a quella che avevo lasciato, una squadra diversa, ora ci sono anche tanti francesi. Sono felice e non vedo l'ora di scendere in campo. Ho parlato con mister Pioli in modo molto sereno: farò il massimo per dare il mio contributo, poi decide lui chi gioca. La squadra sta andando bene, io porterò la mia esperienza", ha aggiunto Bakayoko.