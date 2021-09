L'attaccante francese è risultato positivo ad un tampone molecolare effettuato a domicilio. Giroud sta bene ed è già in isolamento fiduciario: non ha avuto contatti con il resto della squadra dall'ultima gara di campionato contro il Cagliari

Brutte notizie per il Milan, che nei prossimi giorni non avrà a disposizione Olivier Giroud. L'attaccante, che non era stato convocato dalla Francia per le qualificazioni ai prossimi Mondiali e che avrebbe dunque potuto continuare a lavorare a Milanello agli ordini di Stefano Pioli, è risultato positivo al Covid-19 dopo un tampone molecolare effettuato a domicilio. L'ex Chelsea, che non ha avuto contatti con i compagni dopo l'ultima gara di campionato contro il Cagliari - nella quale è stato grande protagonista con una doppietta - sta bene ed è stato già posto in isolamento domiciliare.