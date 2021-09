Due gol e un assist per Zlatan nella prima partitella giocata a Milanello con i compagni. Sono i primi veri segnali di ripresa dopo l'infortunio al ginocchio sinistro in Juventus-Milan del 9 maggio scorso. Ora lo svedese, per il rientro, ha messo nel mirino la sfida di Serie A contro la Lazio (12 settembre) e l'esordio in Champions League con il Liverpool (15 settembre)

Zlatan Ibrahimovic rientra sul campo di Milanello, e lo fa a modo suo. Una doppietta e un assist nella partitella finale, la prima giocata dopo il rientro in gruppo agli ordini di Stefano Pioli. Sono i primi veri segnali di ripresa per l'attaccante svedese, che a quasi 40 anni è pronto a riprendersi il Milan . L'ex United ha dimostrato che quando gioca è ancora decisivo, è accaduto anche nell'ultima stagione: 17 i gol nelle 27 partite disputate in tutte le competizioni. Nonostante diversi problemi fisici, Ibra ha dato il suo contributo per il ritorno dei rossoneri in Champions League. Proprio la competizione che ha messo ora nel mirino. L'obiettivo, infatti, è tornare a disposizione tra la sfida di Serie A contro la Lazio (domenica 12 settembre) e l'esordio europeo contro il Liverpool , in programma mercoledì 15 settembre ad Anfield.

Le tappe del recupero

L'allenamento in campo con il pallone è stato per Zlatan Ibrahimovic l'ultima e importante tappa in vista del rientro tra i convocati. Il classe '81 si era infortunato al ginocchio sinistro il 9 maggio scorso durante Juventus-Milan cadendo male dopo un contrasto con De Ligt. Uno stop che lo ha costretto a saltare non solo le ultime giornate di campionato, ma anche gli Europei con lo Svezia dopo l'annuncio del ritorno in nazionale. In un primo momento l'attaccante aveva provato a sottoporsi a una terapia conservativa, che però non è bastata a risolvere il problema. Da qui, a metà giugno, la decisione di effettuare a Roma un intervento in artroscopia del ginocchio sinistro (cleaning articolare) dai chirurghi Volker Musahl e Fabrizio Margheritini e cominciare un successivo percorso riabilitativo proseguito poi per tutta l'estate. Nella giornata di mercoledì, infine, il rientro in gruppo con i compagni e la doppietta in partitella.