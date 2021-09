Dall'Eccellenza al Milan. Un percorso da sogno quello di Junior Messias che, in sei anni, è passato dal Casale, in Eccellenza piemontese, al club rossonero. "Essere al Milan è il massimo della vita, è motivo di orgoglio e di soddisfazione - ammette il brasiliano nella conferenza stampa di presentazione - Qualsiasi ragazzo vorrebbe giocare qui per la storia che ha questa maglia. Sono stati ripagati i sacrifici che ho fatto in passato. Quando sono entrato a Milanello ho provato un’emozione come poche volte in vita mia". Una trattativa, quella tra il Crotone e il Milan, che ha tolto letteralmente il sonno a Messias: "Non ho dormito la notte, alle 2.30 mi ha chiamato il mio procuratore - racconta - C'era anche il Monza su di me, così come altre squadra, ma quando c'è il Milan di mezzo non ci pensi due volte. Capisco che i tifosi si aspettavano un nome importante, ma la società mi ha dato fiducia e adesso va ripagata in campo".