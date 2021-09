Problemi in porta per gli azzurri in vista della sfida con la Juventus alla ripresa del campionato. Meret è out per infortunio, a rischio anche la presenza di Ospina: sebbene la botta subita in Nazionale non sia grave, il portiere colombiano rischia di arrivare in Italia proprio a ridosso del match contro i bianconeri. L'unica alternativa per Spalletti sarebbe il giovane Marfella

Il Napoli ha iniziato la nuova stagione nel migliore dei modi, con due vittorie contro Venezia e Genoa che hanno permesso di arrivare alla sosta a punteggio pieno. Adesso, però, è tempo di pensare alla super sfida in programma alla ripresa del campionato (sabato 11 settembre alle 18) contro la Juventus . Qualche preoccupazione per Luciano Spalletti, che rischia di dover fare i conti con due assenze particolarmente pesanti: se è certo infatti il forfait di Alex Meret , che nel corso dell'ultima gara di campionato ha riportato la frattura di due vertebre lombari e sarà costretto a rimanere fuori per circa un mese, in vista del match contro i bianconeri è in dubbio anche la presenza di David Ospina .

Ospina, nulla di grave: il problema è logistico

Il portiere colombiano, impegnato con la sua Nazionale nella gara di qualificazione ai prossimi Mondiali contro la Bolivia (1-1 il risultato finale), ha terminato la partita dolorante dopo un colpo al piede subìto nel finale. Nulla di preoccupante però: Ospina è stato contattato dallo staff medico del Napoli ed ha rassicurato tutti sulle sue condizioni. Se dunque il problema fisico sembra di poco conto, diversa la situazione per quanto riguarda una problematica meramente logistica. Dopo il prossimo match contro il Paraguay, la Colombia dovrà giocare l'ultima partita di qualificazione mondiale contro il Cile nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre, quindi a ridosso della partita con la Juve.



Qual è il piano del Napoli

Il Napoli spera che la Colombia arrivi alla partita con il Cile con il pass per Qatar 2022 già in tasca. In caso di un'eventualità simile, non ci sarebbero problemi a far partire il giocatore in anticipo rispetto a quanto stabilito. In caso contrario, la società azzurra valuta di percorrere due strade: la prima sarebbe quella di un lavoro diplomatico con la federazione colombiana affinché il portiere possa tornare in tempo, la seconda - probabilmente la più plausibile - coinvolgerebbe tutti i calciatori colombiani che giocano in Europa, per i quali verrebbe organizzato un volo charter subito dopo la gara con il Cile. Quest'ultima ipotesi consentirebbe a Ospina di guadagnare almeno 20 ore e gli permetterebbe di giocare in serenità la partita contro la Juventus. Nel caso in cui il colombiano non dovesse farcela, l'unica alternativa tra i pali per Luciano Spalletti sarebbe il giovane Davide Marfella.