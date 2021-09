La pausa per le Nazionali non concede riposo alle squadre della Serie A, 6 delle quali sono scese in campo sabato. Vittoria della Sampdoria sulla Ternana, 3-1 aperto dal gol del nuovo acquisto Caputo. Resta a secco invece Caicedo con il Genoa, battuto 3-2 dall'Alessandria dopo un avvio shock. Cade anche il Sassuolo contro la Cremonese. Facili successi per Udinese ed Empoli, male il Venezia che perde 4-0 a Brescia